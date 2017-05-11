رياضيو الشرقية يكرمون الشهيل

الدمام ـ حماد الدوسري | Thursday, 11 May 2017 - 00:00 am

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، يحتفي الرياضيون والإعلاميون في السعودية اليوم الخميس بالرمز الرياضي فيصل الشهيل رئيس نادي النهضة بعد مسيرة مطرزة بالعطاء والوفاء امتدت لأكثر من خمسين عاماً.

من جانب آخر، وافق الأمير سعود بن نايف على منح فيصل الشهيل لقب السفير الفخري لمهرجان (الكرة ثقافتنا) الأول على مستوى السعودية والوطن العربي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.

من جهته، ثمن الشهيل لأمير المنطقة الشرقية رعايته الكريمة لهذه المناسبة العزيزة والتي سيكون لها أبلغ الأثر في نفسه، مشدداً في الوقت ذاته بوقفات سموه الدائمة معه ومع جميع أبناء الوطن في مختلف المجالات والقطاعات. كما قدم شكره وتقديره لمن كان خلف التكريم في جميع اللجان المنظمة.

ويعتبر الشهيل من طلائع النخبة المتعلمة التي ساهمت في نهضة الوطن وتقلد عدة مناصب, ‎كما أن له إسهامات عديدة في مجالات الرياضة والإعلام أبرزها منصبه نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وترؤسه لنادي الهلال من 1390هـ إلى 1395هـ، وترؤسه الحالي لنادي النهضة.