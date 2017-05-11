هيئة الرياضة تنظم برنامج “تحرك بسعادة”

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 11 May 2017 - 00:00 am

تنظم الهيئــــة العامـــة للرياضة برنامج سباق "تحرك بسعادة"، الذي بدأ في العاصمة البريطانية لندن وجذب أكثر من 50 ألف مشترك خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تتم استضافتهم حالياً في 11 دولة حول العالم من أجل ضمان مشاركة مليار شخص في غضون السنوات العشر المقبلة في هذه الفعالية، التي تهدف إلى الاستمتاع بالرياضة والتدريب البدني.



التحفيز المجتمعي

تطلق الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في إدارة الرياضة المجتمعية بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للرياضة، برنامج "التحفيز المجتمعي"، الذي يهدف إلى بث الحماس بين المتطوعين والمهتمين والمشاركين في برامج الرياضة المجتمعية والنشاط الرياضي.

وسيقام برنامج "التحفيز المجتمعي" في محافظة جدة يومي الجمعة والسبت المقبلين، يعقبه برنامج مماثل في مدينة الرياض يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ثم يومي 19 و20 مايو الجاري في جامعة الملك سعود.



سباق الشركات

كما تقيم الهيئة سباق الشركات الأول للمشاة والعدائين للجري لمسافة ثلاثة كيلو مترات، وذلك في الخبر.