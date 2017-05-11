مونديال اليد يشعل صراع العرب

الرياض ـ فهد البطاح | Thursday, 11 May 2017 - 00:00 am

أجبرت قرعة كأس العالم للشباب لكرة اليد المقرر إقامتها في الجزائر في الفترة من 18 إلى 30 يوليــو 2017م، ثلاثــة منتخبات عربية على التنافس في المجموعة الرابعة، وهي السعودية وصيفة آسيا والجزائر مستضيـــف البطولـــة والمغرب وصيفة إفريقيا.

وبحسب القرعة التي سحبت أمس الأربعاء في مقر الاتحاد الدولي لكرة اليد في العاصمة السويسريــة زيوريخ، ستتبارى المنتخبات العربيــة الثلاثة مع كرواتيا وآيسلندا والأرجنتين.

وتعتبر فرصة المنافسة على بطاقة تأهل على الأقل أمراً مفروغاً منه في هذه المجموعة (المركز الرابع)، فإنّ الأطماع العربية بتأهل منتخبين أو الثلاثة جميعها يبقى أمراً مشروعاً أيضاً.

جديـــر بالذكـــر، أنّ قرعة النسخة الحاديـة والعشرين للمونديــــال أجريت بحضور ممثلي جميع اتحادات الدول المشاركة في البطولة وعددها 24 اتحاداً.

من جهته، قال تركي الخليوي رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد في تعليقه على ما آلت إليه القرعة: "يبـــدو لي أن القرعة متوازنة إلى حدٍ كبير على اعتبار أنها مرتكزة على المستويات، ومن هنا لا توجد فوارق كبيرة بينها على الأقل في أربعة منتخبات من الستة في كل مجموعة".

وأضاف الخليوي: "بالنسبـــــة لنا فـــإن منتخبـات مجموعتنــــا مجهولة باستثناء منتخب الجزائر، الــذي يشـــارك أغلب لاعبيه في بطولة التضامن الإسلامي التي نخوض غمارها حالياً وأيضاً منتخب المغرب الذي يشارك بعضهم في بطولة التضامن".