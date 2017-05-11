لأول مرة.. 211 دولة تناقش ملفات “فيفا” في البحرين

المنامة ـ الرياضية | Thursday, 11 May 2017 - 00:00 am

تستضيف مملكة البحرين اليوم الخميس ولأول مرة كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" السابع والستين.

وتحضر الاجتماعات اتحادات 211 دولة تشكل الجمعية العمومية لـ "فيفا"، وتشهد مناقشة العديد من الملفات أبرزها الميزانية الختامية للعام الماضي والإعلان عن فائض في الميزانية وتوقعات بأرباح للفترة المقبلة في دخل "فيفا".

وقد شهدت البحرين توافد ممثلي اتحادات الكرة في العالم، على مدار الأيام الخمسة الماضية، كما احتضنت أكثر من اجتماع للجمعية العمومية للاتحادات القارية المختلفة على رأسها الاتحاد الآسيوي، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وبحضور السويسري جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وقيادات الاتحادات الآسيوية، وهو ما تم بالنسبة إلى الكرة الإفريقية التي تم انتخاب مقعدها الحر في عضوية فيفا، فضلاً عن انتخابات الكونكاكاف، فيما عقد الاتحاد الأوروبي اجتماع المكتب التنفيذي في البحرين أيضاً.

وتشكل استضافة كونجرس فيفا 2017 في البحرين حدثاً إيجابياً لكونه سيستقطب نخبة القيادات الكروية على مستوى العالم وسيجذب مختلف وسائل الإعلام العالمية بحضور ما يقارب الـ 400 صحفي وإعلامي بخلاف ممثلي القنوات العالمية الذين سيقومون بنقل أحداث وفعاليات كونجرس فيفا صباح اليوم للعالم أجمع.