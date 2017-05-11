حكم كرواتي للهلال والتعاون.. والحنفوش للأهلي والفيصلي

الرياض - الرياضية | Thursday, 11 May 2017 - 13:02 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، طاقما التحكيم اللذان تم تكليفهما لإدارة مباراتي دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يستضيف الأهلي في المباراة الأولى نظيره الفيصلي في لقاء يقام مساء غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويستضيف الهلال نظيره التعاون في لقاء يقام بعد غدٍ الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتقرر أن يقود مواجهة الأهلي والتعاون الحكم شكري الحنفوش كحكم ساحة، ومحمد العبكري مساعداً أول، وفهد العمري مساعداً ثان، فيما كلف محمد القرني حكماً رابعاً.

فيما تم تكليف طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الهلال والتعاون، بقيادة الكرواتي إيفان بيبيك حكماً للساحة، وميرو غرجيك مساعداً أول، وتمويسلاف بتروفيتش مساعداً ثان، وخالد صلوي حكماً رابعاً.