باوزا: سألعب بالطريقة التي لعبت بها مع الأرجنتين

رويتز | Thursday, 11 May 2017 - 20:45 pm

عقد اتحاد الكرة الإماراتي، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الخميس، لتقديم الأرجنتيني إدجاردو باوزا، مدرب منتخب الإمارات الأول الجديد، والذي سيتولى المسؤولية خلفًا للمدرب الوطني، مهدي علي.



وقدم باوزا شكره لاتحاد الكرة الإماراتي، وأعتبر المهمة شرفًا لي في تاريخي، وتحديًا مهمًا في مسيرتي، وسنبدأ العمل سويًا ليكون المنتخب الإماراتي في الأمام، في الأسبوع المقبل ستكون كل الأمور مستقرة لنبدأ العمل، والتحضير للمباريات الثلاث المقبلة المهمة، ونتمنى تقديم نتيجة جيدة في المباريات، لدينا كل الإمكانيات للعمل وتحقيق ذلك".



وأضاف: "مع نهاية الموسم المحلي في الإمارات، سيتم الاعتماد على رؤية جميع اللاعبين وليس لاعبي المنتخب الحاليين فقط، أحتاج رؤية جميع اللاعبين لمعرفة من سيكون معي، وكأي مدرب في العالم سأعتمد على أفضل لاعبين في الإمارات".



وعن أهداف المرحلة المقبلة، قال: "كل المباريات بالنسبة لي ستكون مهمة، تحدثت مع رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، والمهم ليس المباريات الآسيوية الثلاث المتبقية فقط، ولكن التركيز سيكون كذلك على الرؤية المستقبلية، سنرى جميع اللاعبين للوصول إلى أفضل منتخب في الفترة المقبلة، هناك لاعبون معروفون بأنهم الأفضل وسأعتمد عليهم في البداية، ثم سأوسع دائرة الاختيار لتشمل باقي الأندية".



وحول رؤيته للكرة الإماراتية قبل التعاقد، ومدى معرفته بها مع وجود مارادونا في الإمارات منذ سنوات، قال باوزا: "كانت لدي معرفة جيدة بالمنتخب الإماراتي قبل وصولي، واختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لي بعد رؤيتي لمباراتي الإمارات مع أستراليا واليابان.. المهم هو التواصل مع اللاعبين والاحتكاك معهم، والالتزام بالقواعد في المنتخب لتحقيق أفضل النتائج، وهذا ما سنركز عليه في المرحلة المقبلة".



وأكمل تصريحاته بقوله: "كانت لدي معرفة كافية بالمنتخب الإماراتي، وتعارفي أكثر سيكون من خلال المباريات الثلاث المقبلة، واحتكاكي المباشر مع اللاعبين، ومبدئي أن الكرة فوز، وهو ما سأسعى لتحقيقه".



وحول عرض الإكوادور، قال المدرب: "لم يحدث أن تفاوضت بجدية لتدريب منتخب الإكوادور، والذي يحتاج إلى 8 نقاط في مرحلة صعبة، لم يكن موضوع تدريبي لهم جادًا، والمدرب الحالي سوف يستمر معهم، وبعدها يمكنهم تغيير المدرب أو الإبقاء عليه".



وأشار باوزا إلى أنه سيتعامل مع لاعبي المنتخب الإماراتي بدايةً من الآن، دون النظر إلى الـ10 سنوات الماضية مع مهدي علي.



وقال: "سألعب بالطريقة التي نلعب بها بالأرجنتين، طريقة اللعب قابلة للتغيير، والأهم ترتيب ووقوف اللاعبين في الملعب، في المباريات الأخيرة ارتكب لاعبو الإمارات أخطاءً دفاعية، وسنحاول إصلاحها والبدء منها، وكبداية سنلعب بـ4 لاعبين في الدفاع، ووفق قدرات اللاعبين يمكننا تغيير طريقة اللعب".



وعن فشله مع المنتخب الأرجنتيني، قال: "كانت لدي نتيجة سيئة مع باراجواي، ومع البرازيل وبوليفيا، مباريات يمكن أن تضيع، لكننا حققنا نتائجًا جيدة في مباريات أخرى.. كانت مرحلة مهمة بالنسبة لي، وسأستفيد بتلك الخبرة في عملي مع المنتخب الإماراتي خلال المرحلة المقبلة".