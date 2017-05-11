الباطن يتجاوز نجران في ذهاب ملحق الصعود

الرياض - الرياضية | Thursday, 11 May 2017 - 21:20 pm

كسب فريق الباطن مضيفه نجران بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن مباراة ذهاب ملحق الصعود للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.



وأحرز هدف المباراة الوحيد البرازيلي تراباي أديسون عند الدقيقة 15.



وستكون مواجهة الرد يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب حفر الباطن، والتي يحتاج فيها فريق الباطن الفوز أو التعادل، لضمان بقائه موسماً آخر في دوري المتحرفين السعودي، في الوقت الذي يحتاج فيه نجران للفوز بأكثر من هدف، للصعود من الدرجة الأولى مرافقاً لفريقي أحد والفيحاء.