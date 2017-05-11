فالنسيا يعين مارسيلينو مدرباً للفريق

رويترز - الرياضية | Thursday, 11 May 2017 - 22:21 pm

أعلن فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الخميس تعيين مارسيلينو، المدرب السابق لفياريال، لقيادة الفريق اعتباراً من الموسم المقبل.



وانتشل مارسيلينو فياريال من دوري الدرجة الثانية وقاده لإنهاء ثلاثة مواسم متتالية ضمن أول ستة مراكز بدوري الأضواء والوصول للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي، لكنه أقيل في بداية الموسم بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.



ومنذ ذلك الحين لم يعمل مارسيلينو إذ تمنع قواعد رابطة الدوري أي مدرب من تدريب فريقين منافسين بدوري الأضواء في نفس الموسم.



وقال النادي في البيان "توصل فالنسيا ومارسيلينو جارسيا تورال إلى اتفاق يتولى بموجبه تدريب الفريق الأول لمدة موسمين على الأقل".



وأضاف "سيتم تقديمه رسمياً بعد آخر مباراة بالدوري وحتى ذلك الحين لن يصدر الجانبان أي بيانات".



ومر فالنسيا، خامس أنجح الأندية الإسبانية، بحقبة ذهبية في بداية الألفية إذ فاز بلقب الدوري في 2002 و2004 ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2000 و2001 لكنه خسر في المناسبتين.



وإذا التزام الطرفان بالعقد الجديد فستصبح فترة مارسيلينو هي الأطول لمدرب في فالنسيا منذ أوناي إيمري الذي رحل في 2012 بعد أربع سنوات في المنصب، وأعقبت ذلك خمس سنوات مضطربة.



وبات مارسيلينو عاشر مدرب لفالنسيا منذ رحيل إيمري، ولم يتمكن خلال هذه الفترة سوى المدرب نونو من إنهاء الموسم في المربع الذهبي قبل أن تتوتر علاقته بالمشجعين ويستغنى النادي عن خدماته في نوفمبر 2015.