الهلال يغلق الباب أمام عودة السديري

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

تسير إدارة نادي الهلال نحو فك الارتباط رسمياً بعبد الله السديري، حارس المرمى المعار لنادي الوحدة.

وبحســب مصـــادر خــاصــة لـ"الرياضية"، فإن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال، استبعد الحارس السديري من حساباته للموسم المقبل، في الوقت الذي تبقى فيه أقل من تسعة أشهر على نهاية العقد المبرم بين نادي الهلال والسديري.

وينتهي ارتباط الطرفين مع حلول مارس من العام المقبل، بموجب العقد الموقع بينهما عام 2013.

وفضل الهلاليون إعارة السديري (25 عاماً) لنادي الوحدة الصيف الماضي، ليشارك السديري في عدد من المباريات ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحتى هبوط الفريق إلى بطولة دوري الدرجة الأولى.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الأعين الهلالية ركزت بشكل كبير على منح خالد شراحيلي، حارس الفريق، الفرصة في الموسم المقبل، بعدما شارك في الموسم الحالي مع فريق الرائد الذي انتقل إليه بنظام الإعارة في يناير الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة القطع بالرباط الصليبي للركبة.

ويخضع شراحيلي لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها في الأيام الأخيرة من مارس الماضي.

يشار إلى أن فريق الهلال يضم في صفوفه عدداً من حراس المرمى، ابتداء من عبد الله المعيوف، مروراً بالثنائي فهد الثنيان ومحمد الواكد، وانتهاء عند مروان الحيدري، حارس الفريق الأولمبي.