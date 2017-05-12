استقلال خوزستان يختار ملعب السيب

الرياض ـ حمد الصويلحي | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

اختار نادي استقلال خوزستان الإيراني ملعب السيب في العاصمة العمانية مسقط لاحتضان اللقاء المقرر أمام فريق الهلال يوم 23 مايو الجاري، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتسع ملعب السيب المشيد عام 2005 إلى نحو 12 ألف مشجع، وجاء اختياره من قبل استقلال خوزستان نظراً لانشغال ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالصيانة.

يشار إلى أن إدارة نادي الهلال اختارت ملعب الشيخ ثاني بن جاسم بنادي الغرافة لاحتضان مواجهة الرد يوم 30 مايو الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وترشح الهلال إلى دور الـ16 بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بينما تأهل استقلال خوزستان بموجب حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط.