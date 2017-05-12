الزقعان يشعل أزمة في الاتحاد

الرياض ـ الرياضية | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

تبحث إدارة نادي الاتحاد عن الخروج من مأزق توقيعها مع علي الزقعان، لاعب فريق الاتفاق.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن إدارة الاتحاد وقعت في أواخر يناير الماضي مع اللاعب الزقعان لمدة أربع سنوات مقابل مليونين و400 ألف ريال في العام الواحد، وذلك فور دخوله الفترة الحرة من عقده الاحترافي مع نادي الاتفاق، لكنها وقعت في أزمة عدم القدرة على قيد اللاعب في كشوفاتها للموسم المقبل، بعد قرار حرمان النادي من التسجيل في الفترة الصيفية المقبلة.

وأضافت المصادر أن أحمد المزيني، وسيط اللاعبين ووكيل أعمال اللاعب، تلقى اتصالاً من جانب إدارة الاتحاد، يبحث عن إمكانية تسوية العقد المبرم مع اللاعب.

وينتهي عقد الزقعان مع نادي الاتفاق في 30 يونيو المقبل.

يشار إلى أن الزقعان (25 عاماً) انتقل للعب مع فريق الفتح في يناير الماضي، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق ضمن أندية بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي أجبر الإدارة الفتحاوية على فتح باب المفاوضات معه، قبل أن يخبرها بتوقيعه للاتحاد.