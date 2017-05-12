الصائغ يخطف ذهب السنوكر

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

أحرز اللاعب عبد الرؤوف صائغ من مكة المكرمة، كأس البطولة الثانية لأبطال السعودية للسنوكر والميدالية الذهبية، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت في نادي ستار بمكة المكرمة.

وحصل اللاعب أحمـــد سرحان من مكة المكرمة أيضا على الميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزيـــة من نصيب سـليمان المسفر ويوسف الوادي لاعبــــي الرياض. وقام حســــــن الضبيعـي، نائب رئيس اتحاد السنوكر، ومحمد القازلي عضو مجلس الإدارة بتتويج اللاعبين الأبطال.

وكانت لجنة المسابقات وشؤون التحكيم بالاتحاد قد طلبت تأجيل البطولة الثانية لأبطال للسنوكر للماسترز والشباب إلى شهر شوال، وذلك لارتباط معظم اللاعبين بالامتحانات الدراسية.