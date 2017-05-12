مركز الملك سلمان يدشن إستراتيجيته الخمسية

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

دشن مركز الملك سلمان للشباب إستراتيجيته الخمسية خلال ملتقى "الشباب والفرص في رؤية 2030"، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المسؤولين والمتخصصين من قطاعات مختلفة.

واستعرض الملتقى الذي نظمه المركز أمس الأول في "مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية" بالرياض "رؤية 2030 " بقوالب وعروض تفاعلية، بسّطت مفاهيم الرؤية وأهدافها وتناولت فرص وأدوار الشباب في تحقيقها.



القصبي: اقتصاد قوي

أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، في جلسة خصصت لحوار مفتوح بين المسؤولين والشباب أن رؤية المملكة 2030 جاءت بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم، وحرصه على تفعيل أداء الأجهزة الحكومية.

وقال القصبي: "نريد اقتصاداً قوياً مستداماً، فلا يمكننا الاعتماد على النفط، ولا يمكن للحكومة أن تبقى دون حراك، فلا بد لها أن تبادر، لدينا ثروات كبيرة، الحرمان الشريفان، النفط، المعادن، ورأس المال البشري، وإذا زاوجنا بين رأس المال البشري وهذه الثروات، فسنجد اقتصاداً قوياً مستداماً".



الجدعان: الأقوى عالمياً

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن السعودية تستطيع أن تكون قوة استثمارية رائدة، وصندوق الاستثمارات العامة سيكون الأقوى عالمياً، وهو الممكّن الرئيسي لتحقيق أهداف الرؤية، والمحفّز للتنويع الاقتصادي وتنويع الدخل.

وقال الجدعان: "لو تحدّثنا عن وزارة المالية، فإن أحد مستهدفاتها في برنامج التحول الوطني هو التوازن المالي، بحيث تعادل إيرادات الدولة أو تزيد على مصروفاتها، عن طريق القضاء على الهدر، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات".



السواحة: بيئة محفزة

أوضح المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن التحول الرقمي في "رؤية 2030"، ينطلق من محورين أساسيين، أولهما أجندة رقمية تسرّع الوصول إلى الطموح، وثانيهما اقتصاد رقمي".

وقال السواحة: "هناك ثلاثة عناصر ممكّنة للتحول الرقمي، هي الإنترنت والنطاق العريض، والمحتوى والقدرات، إلى جانب الأمن الرقمي"، لافتاً الانتباه إلى عدد من المبادرات الطموحة التي استقبلها مع بداية استلامه حقيبته الوزارية.

وأشار السواحة إلى أن دور وزارته هو "إيجاد بيئة تحفّز على الشفافية والجودة بين المشرّع والمزودين ومستقبلي الخدمة".



السليمان: المجتمعات الحيوية

أوضحت الدكتورة لمى السليمان، عضو مجلس إدارة هيئة الترفيه، أن الرؤية بنيت على مجتمع حيوي يقوم على القيم التي يفخر بها كل مواطن، فهناك الأصول العربية ومنبع الإسلام، ما يستلزم صناعة بيئة مبنية على السعادة والطموح تكمن في الأمور الثقافية أو الترفيهية.

وقالت: "متى ارتفعت نسبة السعادة أصبح لدينا مجتمع حيوي".



مبادرة وطنية

أعلن مركز الملك سلمان للشباب في ختام الملتقى، عن برامج شراكة مع الجامعات لتبسيط رؤية 2030، وتنظيم ملتقى شبابي سنوي لمدة 5 سنوات ضمن مبادرات ملتقى الشباب والفرص في رؤية 2030.