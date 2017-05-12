ورش عمل للمشاريع والبرامج الرياضية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

وقعـت الأميرة ريمـــة بنت بندر بن ســـلطان، وكيل رئيـــس الهيئـــة العامة للرياضة للتطوير والتخطيط، والدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوسـطة ظهر أمس الخميس، بمقر الهيئة العامة للرياضة في الرياض اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئتين.

وتسهم الاتفاقية في تقديم الاستشارات والدراســـات المتعلقة بالبرامج والفعاليات الرياضيـــة، وصــــولاً إلى مجتمع صحي رياضي يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب وضع الخطط المناسبة للاستفادة من بعض المرافق الرياضية وتقديم مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية المناسبة لفئات المجتمع، وتوفير بيئة مناسبة لدعم مشاريع رواد ورجال الأعمال في القطاع الرياضي، وتوفير وسائل جذب مناسبة للاستثمار في المجال الرياضي.

كما تتضمن الاتفاقية إقامة ورش عمل مشــتركة لمختلف المشاريع والبرامج الرياضية، والعمل على إيجـاد أفضل الحلــــول الاستثمارية لزيادة العوائد المالية من المشاريع والبرامج الرياضية المختلفة، كمـا تشـــمل مجالات التعاون تقديم برامـــج التدريب المناسب لرواد الأعمال في القطاع الرياضي.