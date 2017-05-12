تنظيم أنشطة رياضية في سجون جازان

جيزان ـ واس | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

اجتمع مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني أمس، مع العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني مدير سجون المنطقة، وذلك بمقر إدارة السجون.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الهيئة وإدارة السجون لتنظيم دوري رياضي داخل السجون للنزلاء، إلى جانب مساهمة مكتب هيئة الرياضة بجازان في تفعيل وتنظيم أنشطة رياضية مختلفة للنزلاء وتأمين الحكام لما في ذلك من أهمية في الترويح والترفيه عن النزلاء وإخراجهم من العزلة والانطوائية وبث روح التنافس بينهم.

شارك في الاجتماع، عقيل صعابي، مساعد مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان، والعقيد سليمان الخليوي مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بسجون جازان.