أمير الباحة يهنئ الحجاز بالصعود

الباحة ـ الرياضية | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة أمس، عبد الله عبد الواحد الغامدي رئيس نادي الحجاز الرياضي، وأعضاء النادي والجهازين الفني والإداري، ولاعبـــي الفريق الأول لكرة القدم.

وهنأ أمير الباحة أعضاء نادي الحجاز واللاعبين على صعود فريق كرة القدم في النادي إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، وحصوله على وصافة بطولة الأندية في التصفيات بالقصيم، مشيراً إلى أن ذلك جاء بفضل الله أولاً، ثم بتكاتف الجميع من إداريين ولاعبين، وحرصهم على تمثيل أبناء منطقة الباحة خير تمثيل إلى جانب أندية المنطقة الأخرى.

ونوّه أمير الباحة بما وفرته القيادة الرشيدة للأندية الرياضية، من المنشآت المميزة لاحتواء الشباب وتقديم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية لهم في جو تنافسي شريف، موجهاً رئيس النادي بالاستمرار والحرص على مواصلة إنجازات الفريق الأول والصعود للدرجة الأولى والممتاز، وكذلك الاهتمام بالألعاب الرياضية الأخرى، وتسهيل انخراط الشباب فيها، وتهيئة جميع مرافق النادي لهم.

من جانبه، أكد عبد الله الغامدي على حرص النادي على تنوع مشاركاته، وذلك بتسهيل الانضمام للنادي لكل من لديه موهبة رياضية.