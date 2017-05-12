اختتام دورة أعمال لجنة المسابقات

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 12 May 2017 - 00:00 am

اختتمت الدورة التمهيدية لأعمال لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أقيمت في معهد إعداد القادة، وحاضر فيها نخبة من الأكاديميين وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم. وتطرق الدكتور خالد المقرن للائحة المسابقات لكرة القدم، وأنواع المسابقات، وكيفية تنظيم مباريات كرة القدم، وعن إدارة العمل يوم المباراة. وحاضر نعيم البكر عن كيفية احتساب النتائج وتنظيم الروزنامة، والتنظيم والإدارة ومراقبة المباريات، وتحدث معيض الشهري عن مفهوم الاحتراف، والدكتور خالد بانصر عن مفاهيم الانضباط، والدكتور صلاح السقا عن آلية تنظيم مباريات كرة القدم للصالات، والدكتور عبد الكريم المنقور عن دور المدرب في المسابقات، والدكتور سلطان العبد الكريم عن مفاهيم الاستئناف، وعبد الله العمهوج عن التنظيم والإدارة، والمهندس سلمان النمشان عن كيفية مراقبة المباريات.