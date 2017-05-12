تشيلسي بطلاً للدوري الإنجليزي للمره السادسة في تاريخه

الرياضية - الفرنسية | Saturday, 13 May 2017 - 00:04 am

أحرز تشلسي لقبه السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه وست بروميتش البيون 1- صفر اليوم الجمعة في المرحلة 37 قبل الأخيرة.



وسجل لتشيلسي البديل البلجيكي ميتشي باتشوايعند الدقيقة 82.



ورفع تشلسي رصيده الى 87 نقطة من 36 مباراة مقابل 77 من 35 لمطارده توتنهام.



وهذا اللقب السادس لتشلسي في تاريخه بعد أعوام 1955 و2005 و2006 و2010 و2015.



وتساوى تشلسي في عدد الالقاب مع سندرلاند ليحتل المركز السادس في الترتيب التاريخي، بعد مانشستر يونايتد (20)، ليفربول (18)، أرسنال (13)، ايفرتون (9) واستون فيلا (7).