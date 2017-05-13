الاتفاق يعرض على جالكا 4.5 مليون ريال

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 00:00 am

سلمت إدارة نادي الاتفاق عرضها الرسمي للروماني كونستانتين جالكا، المدرب السابق لفريق التعاون، وباتت بانتظار رده الرسمي؛ لمعرفة إمكانية إشرافه على الفريق الأول لكرة القدم في النادي الموسم المقبل.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن العرض الاتفاقي المقدم للمدرب جالكا بلغ مليونًا و200 ألف دولار أمريكي "نحو أربعة ملايين و500 ألف ريال"، ويشمل كافة الطاقم الفني، ولمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسمٍ ثان.

وبحسب المصادر، فإن جالكا اشترط على إدارة الاتفاق جلب 10 أفراد في الطاقم المساعد، توزع مهامهم بين مدرب مساعد أول، ومدرب مساعد ثانٍ، ومدربين للياقة، إلى جانب مدرب للحراس، ومترجم، ومتخصص في الإحصاء، وطبيب، وأخصائيين للعلاج الطبيعي.

وكانت إدارة نادي الاتفاق فتحت باب المفاوضات مع جالكا "45 عاماً"، فور نهاية مشاركة الفريق في الموسم الجاري، وبعد ضمان البقاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث جاء الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، حينها قررت الإدارة إنهاء العلاقة بالهولندي إلكو جوهانيس، الذي أشرف على تدريب الفريق مكلفاً، في آخر منافسات الموسم الجاري.

يشار إلى أن جالكا حضر إلى السعودية في أكتوبر الماضي مدرباً لفريق التعاون، قبل أن يتوصل مع إدارة النادي إلى قرار فك الارتباط بين الطرفين بالتراضي في 20 مارس الماضي.