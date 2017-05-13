رخي خارج حسابات سامي

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 00:00 am

تبحث إدارة نادي الشباب عن فك ارتباطها برخي الشمري، مهاجم الفريق الأولمبي، الذي شارك في عدد من مباريات الفريق الأول في الموسم الجاري.

وبحسب مصادر خاصة لـ"الرياضية"، فإن إدارة الاحتراف في نادي الشباب رصدت العديد من المخالفات الانضباطية على الشمري؛ الأمر الذي دفع سامي الجابر، مدرب الفريق الأول، لإبعاد اللاعب من حساباته في المباريات الأخيرة للفريق.

وينتظر أن تضع إدارة الشباب اللاعب الشمري على قائمة اللاعبين المغادرين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبلغت في وقت سابق وكيل أعماله ببدء البحث عن عروض الإعارة لموكله، أو توقيع المخالصة المالية.

ويمتــــد ارتبـــاط الشبابيين باللاعب الشمري حتى عام 2019، بموجب العقد الموقع بين الطرفين في يناير عام 2016، حينها كان الشمري لاعباً في فريق الجبلين "درجة ثانية". وفي الموسم الجاري، شارك رخي الشمري "21 عاماً" مع فريق الشباب في ثلاث مباريات، ضمن بطولة الدوري، جميعها بصفة اللاعب البديل.