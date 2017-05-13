11 لاعباً يتركون الوحدة بعد الهبوط

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Saturday, 13 May 2017 - 00:00 am

بدأت إدارة نادي الوحدة في ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم في النادي، سعياً إلى رسم خطة الموسم المقبل، الذي سيلعب فيه الفريق بدوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وتذيل الوحدة ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجاري، برصيد 17 نقطة، وعاد إلى البطولة التي صعد منها في عام 2015.

وينتظر أن تعقد إدارة الرئيس هشام مرسي اجتماعًا في الأيام المقبلة؛ لمناقشة كيفية توفير مستحقات المدربين والعاملين، إلى جانب حسم مصير الجهاز الفني بقيادة المصري عادل عبد الرحمن، سواء بالاستمرار مع الفريق، أو التعاقد مع جهاز فني جديد، بالإضافة إلى الوقوف على مستقبل العلاقة مع بعض اللاعبين.

وكشف لـ"الرياضية" هشام مرسي، رئيس النادي، أن مجلس الإدارة سيبحث شؤون الفريق الأول كافة في الاجتماع المقبل، كما أنه سيرسم آلية العمل للموسم الجديد.

وفي رده على سؤال بشأن مستقبل الثلاثي: المهاجم مختار فلاتة، ولاعب الوسط عبد الإله المالكي، والحارس عبد الله العراف، قال مرسي: "عقودهم مستمرة، ولم تصلنا عروض رسمية من أي نادٍ؛ للاستفادة من خدماتهم، ومتى ما حدث ذلك سنعلنه في حال تأكدنا أن التنازل عن أحدهم سيعود بالفائدة على النادي".

على الصعيد ذاته، أشار فراس مؤذن مدير الاحتراف في نادي الوحدة، إلى أن 11 لاعباً انتهت عقودهم الاحترافية مع النادي، فور انقضاء مشاركات الفريق في الموسم الجاري، وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال لـ"الرياضية": "انتهت علاقة الوحدة بـ11 لاعباً، بإمكانهم التوقيع لأي نادٍ، لكن هناك 17 لاعباً يعتبرون القوام الرئيسي للفريق، وهم مستمرون في الموسم المقبل، وتبقى من عقود بعضهم موسم واحد، وبعضهم الآخر موسمان".