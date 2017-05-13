تأهل فريق شباب البوادي من جدة إلى ثمن نهائي بطولة بي كولا ريال مدريد كامبس على كأس رابطة فرق الأحياء بعد فوزه على فريق القوز من جازان 3ـ0، في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الستة عشر على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بج