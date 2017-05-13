يوم رياضي للأولمبياد الخاص المصري
القاهرة ـ السيد خطاب | Saturday, 13 May 2017 - 00:00 am
احتضنت ملاعب نادي الصيد المصري بفرع السادس من أكتوبر يوماً للرياضات الموحدة للاعبي الأولمبياد الخاص المصري.
وحضر اليوم الرياضي الدكتور عماد محيي الدين مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأعضاء برنامج الأولمبياد الخاص المصري الدكتور باسم تهامي المدير الوطني وطارق النجار مدير المبادرات وحسن صابر مدير فرع الجيزة ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب وطارق محسن مدير برنامج إعداد القادة من اللاعبين ومروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة ومن الشركة المصرية للاتصالات حضر ممثلو الشركة المصرية للاتصالات وعدد 40 موظفاً وموظفة.