“احتياجات القصيم” يحتفي بنجومه

بريدة ـ الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 00:00 am

احتفى نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم مساء أمس، بفئات النادي الحركية والفئة الذهنية والبصرية، وذلك بعد أن حققوا إنجازات على مستوى البطولات الجماعية والفردية ضمن بطولات البرنامج الزمني للجنة البارالمبية لنهائيات السعودية.

وتضمنت إنجازات النادي تحقيق عدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الألعاب الفردية، التي أقيمت خلال الفترة الماضية، كما حقق فريق كرة سلة الكراسي المتحركة المركز الثاني في بطولة أندية الدرجة الأولى ليصعد إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

كما صعد فريق كرة الهدف إلى الدوري الممتاز بعد أن تصدر التصفيات الأولية وحقق المركز الثاني في التصفيات النهائية، بالإضافة إلى مراكز متقدمة في بطولة تنس الطاولة ورفع الأثقال والسباحة إلى جانب ألعاب القوى المختلفة.