أخضر سلة الكراسي في دولية فزاع

الرياض ـ ذياب الحجيلي | Saturday, 13 May 2017 - 00:00 am

وصلت مساء أمس إلى دبي بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمشاركة في بطولة فزاع الدولية التاسعة لكرة السلة 2017.

ويترأس وفد المنتخب السعودي عبدالإله بن سعد المقرن عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية، وتضم البعثة عمر الجابري مشرف إعاقة، وإبراهيم يونس مدرباً، وإبراهيم البصيص مساعد مدرب، والوليد الدباسي أخصائي علاج طبيعي، واللاعبين سفر الحقباني، وعصام بعيطي، وعبدالرحمن الشعيلان، وفيصل عسيري، ومهدي المكينة، وموسى الزهراني، وفهد الدرعان، وضيدان الشلوي، وسعيد الزهراني، ومحمد القحطاني، وعبدالله الفيفي. ويشارك في البطولة إلى جانب المنتخب السعودي منتحب الإمارات المستضيف ومنتخبات بريطانيا واليابان والبحرين وجنوب إفريقيا وتايلاند.

وأوضح عبد الإله المقرن أن المنتخب السعودي استعد للبطولة بمعسكر داخلي في الرياض، وأن المشاركة فيها فرصة للاحتكاك بمنتخبات قوية في اللعبة قبل البطولة الآسيوية التي تستضيفها الصين مطلع أكتوبر المقبل وتأهل الأخضر رسمياً للمشاركة فيها.