ندوة توعوية بمخاطر التحرش

جدة ـ واس | Saturday, 13 May 2017 - 00:00 am

يُنظم مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال المعوقين بجدة بعد غد الإثنين، فعاليات الندوة التوعوية التثقيفية بمخاطر التحرش الجنسي لدى الأطفال تحت عنوان "درهم وقاية لسلامة ذوي الاحتياجات الخاصة" بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بمقر المركز.

وتستضيف الندوة نخبة من المتخصصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية، وستركز على ظاهرة التحرش الجنسي لدى الأطفال، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعريف بماهية التحرش الجنسي، وأنواعه، وعلاماته، وطرق الوقاية منه والتعامل مع ضحاياه، ودور المراكز والدوائر الحكومية في التعامل مع حالات التحرش الجنسي.