القادسية يهزم الاتفاق ويخطف كأس الصالات

الدمام ـ حماد الدوسري | Saturday, 13 May 2017 - 00:00 am

توج ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم فريق كرة القدم للصالات في نادي القادسية بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي (2016ـ2017).

وجاء تتويج القادسية بعد فوزه أمس في مواجهة الإياب على نظيره الاتفاق 7ـ2، وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق الاتفاقي أيضاً 6ـ4.

وحفلت مباراة الفريقين أمس بالإثارة والندية من الطرفين وشهدها حضور جماهيري كبير.

وعقب نهاية المباراة، قام ياسر المسحل ونزيه النصر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم وحامد السريحي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالشرقية بتسليم الجوائز للفائزين، إذ تسلم لاعبو القادسية الكأس والميداليات الذهبية ومكافأة مالية مقدارها 200 ألف ريال، فيما حصل لاعبو الاتفاق، وصيف الدوري، على الميداليات الفضية ومكافأة مالية مقدارها 100 ألف ريال، وحصل لاعبو مصدة على الميداليات البرونزية ومكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال.