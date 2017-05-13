هيئة الرياضة: نثمن مجهودات رجال الأمن في إنجاح المناسبات الرياضية

الرياض - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 13:23 pm

قدمت الهيئة العامة للرياضة الشكر للأجهزة الأمنية على الدور الكبير الذي تقوم به خلال المناسبات الرياضية والعمل الدؤوب الذي يبذله رجال الأمن لخدمة الوطن والمواطنين والسهر على راحتهم ،مؤكدة حرصها على دعم ومساندة جهودهم والاستمرار في التنسيق والمشاركة معهم لإنجاح كافة الفعاليات والمناسبات الرياضية ، مثمنة في ذات الوقت التجاوب الدائم من قبل الأجهزة الأمنية مع الهيئة والاتحادات واللجان التابعة لها لتهيئة كل الوسائل المناسبة لضمان أمن وسلامة الجماهير في الملاعب والمنشآت

جاء ذلك في بيان أصدرته صباح اليوم السبت الهيئة العامة للرياضة ، فيما يلي نصه :



تود الهيئة العامة للرياضة أن تعبر عن خالص الشكر والتقدير والامتنان للأجهزة الأمنية في وطننا الغالي ، نظير ما تقوم به من عمل وجهد كبيرين في إنجاح كافة المناسبات والفعاليات الرياضية ، والسهر على أمن الوطن وراحة المواطنين وما يقدمه رجال الأمن من مجهودات وتفان ومهنية عالية ساهمت وتسهم بشكل دائم في تهيئة كل ما من شأنه إظهار المنافسات الرياضية بالصورة المناسبة لها ، وبما يضمن سلامة وأمن الجماهير في الملاعب والمنشآت ، إلى جانب ما تجده الهيئة والاتحادات واللجان التابعة لها من تجاوب دائم وتنسيق مستمر من قبل الأجهزة الأمنية للوصول إلى أعلى درجات التنظيم للمباريات والفعاليات الرياضية ، وبما يحقق في كل عام المزيد من التكامل في الأدوار والمهام .

والهيئة العامة للرياضة إذ تعبر عن شكرها لرجال الأمن والأجهزة الأمنية والقائمين عليها فإنها تؤكد في ذات الوقت باسم كل الرياضيين حرصها الدائم على دعم ومساندة جهودهم والاستمرار في التنسيق والمشاركة معهم بما يحقق الهدف الأسمى الذي نتطلع جميعا لبلوغه والعمل من أجله خدمة لهذا الوطن وأبنائه .

والله نسأل أن يوفقنا جميعا لكل مافيه الخير والصلاح