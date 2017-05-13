اتحاد الكرة: ندرك حرص رجال الأمن على سلامة الجماهير الرياضية

الرياض - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 16:10 pm

ثمن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدور الكبير الذي تقدمه الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، في الحفاظ على مكتسبات وأمن الوطن، مؤكداً على دور الجهات الأمنية البارز وتنسيقهم الدائم والمستمر وحرصهم من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لإقامة مباريات كرة القدم بالشكل الذي يرضي تطلعات الرياضيين، والتي دائما ما تتم بالصورة الأمثل، كون هذا الاهتمام يأتي استمراراً لسهر الجهات الأمنية على أمن الوطن الغالي وسلامة وراحة المواطنين والمقيمين.



جاء ذلك عبر بيان رسمي بثه الحساب الرسمي للاتحاد السعودي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم السبت، والذي قال فيه: "يود الاتحاد السعودي أن يؤكد حرصه الدائم على استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المناسبات الكروية، بما يحقق الصالح العام ويضمن سلامة وأمن الجماهير، وهو الأمير الذي تدركه الجماهير الرياضية لتكون عوناً لهم في أداء مهامهم".



وختم الاتحاد السعودي بيانه بشكره وامتنانه لكافة رجال الأمن على الجهود المباركة، داعياً الله أن يحفظ رجال والأمن ويسدد خطاهم.