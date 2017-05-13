مانشستر سيتي يجدد فرصته في التأهل لدوري الأبطال بعد فوزه على ليستر

لندن - الألمانية | Saturday, 13 May 2017 - 16:42 pm

جدد مانشستر سيتي فرصته في التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما تغلب على ضيفه ليستر سيتي 2/1 اليوم السبت، في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة لينتزع مؤقتاً المركز الثالث من ليفربول، انتظاراً لما يسفر عنه لقاء ليفربول مع ويستهام غداً الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 43 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم مانشستر سيتي بهدفين سجلهما ديفيد سيلفا وجابرييل خيسوس في الدقيقتين 29 و36 من ضربة جزاء، ثم رد ليستر سيتي بهدف أحرزه شينجي أوكازاكي في الدقيقة 42.



وعاند الحظ ليستر سيتي والنجم الجزائري رياض محرز بشكل كبير، حيث سدد اللاعب الكرة في الشباك من ضربة جزاء في الدقيقة 76 لكن الحكم لم يحتسبها هدفاً لارتكاب محرز خطأ عند تسديد الكرة.