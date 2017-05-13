سلمان آل خليفة يستقبل رئيس الاتحاد العربي

المنامة - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 16:25 pm

استقبل سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم السبت، الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بمناسبة زيارته مملكة البحرين.



وقدم رئيس الاتحاد الآسيوي التهاني والتبريكات بمناسبة تجديد الثقة بالأمير تركي بن خالد كرئيساً للاتحاد العربي لدورة جديدة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، مبيناً أن تلك الثقة تعكس ثقة الأسرة الكروية العربية، بقدرة الأمير تركي على قيادة الاتحاد العربي نحو المزيد من التقدم والنجاح على مختلف الأصعدة.



كما أكد سلمان آل خليفة حرص الاتحاد الآسيوي على تنمية مجالات التعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم، بما يصب في إتجاه تعزيز التطلعات المشتركة بتطوير مختلف مكونات منظومة كرة القدم في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن الطرفين ملتزمان بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المشتركة، التي تركز على برامج التدريب والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات في مختلف أركان المنظومة الكروية.



من جانبه، أعرب الأمير تركي بن خالد عن شكره وتقديره إلى الشيخ سلمان آل خليفة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما هنأه بمناسبة نجاح مملكة البحرين باحتضان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب اجتماعات الاتحادات القارية الأخرى، مبيناُ أن ذلك النجاح ليس بغريب على مملكة البحرين بالنظر إلى سمعتها المتميزة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.



وتم خلال اللقاء استعراض الخطط والبرامج القادمة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إطار رؤية (آسيا واحدة.. هدف واحد)، والتي تركز بصورة أساسية على النهوض بمختلف مقومات كرة القدم الآسيوية، كما تم استعراض استعدادات الاتحاد العربي لإطلاق النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية التي ستقام الصيف المقبل.