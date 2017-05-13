أكدت شرطة منطقة الرياض في بيان إعلامي صدر اليوم أنها والأجهزة المساندة لها تقف على مسافة واحدة من الجميع، محذرة بأشد العبارات من أي مساس أو تجاوز تجاه الأجهزة الأمنية، ومؤكدة أن العمل جارٍ لديها لرصد كل ما صدر أو يصدر من