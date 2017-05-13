إدارة الفيصلي تزور الفيحاء بمناسبة الصعود
المجمعة - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 17:13 pm
قامت إدارة الفيصلي متمثلة بفهد المدلج رئيس مجلس الإدارة ومساعد المويس أمين عام النادي وعبدالمحسن المعمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام بزيارة نادي الفيحاء، وكان في استقبالهم سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء وأعضاء مجلس الإدارة، وقدمت إدارة الفيصلي التهنئة بصعود الفيحاء إلى مصاف أندية الدوري السعودي للمحترفين وتحقيق درع دوري الدرجة الأولى، كما قدمت إدارة الفيصلي درعا تذكارياً بهذه المناسبة.
من جهته، قدم سعود الشلهوب رئيس مجلس الإدارة شكره لرئيس وإدارة نادي الفيصلي على هذه المبادرة، مثمناً لهم مشاركتهم نادي الفيحاء فرحة الإنجاز.