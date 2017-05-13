هيئة الترفيه تفتح مدرجات مباراة الهلال ونيويورك مجاناً

الرياض - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 17:38 pm

أعلنت هيئة الترفيه مساء اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فتحها مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض للجماهير مجاناً، في المباراة التي تنظمها الهئية والتي تجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم مع نظيره نيويورك الأمريكي، والتي تقام في 20 مايو.



هذا وقد أعلن هيئة الترفية في وقت سابق عن هذه المباراة الاستعراضية، والتي جاء اختيار نادي الهلال للمشاركة فيها كونه بطل الدوري المحلي.