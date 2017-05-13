الأخضر يتطلع لحسم نهائي كرة اليد أمام تركيا في دورة التضامن

باكو - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 17:58 pm

بلغ المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، نهائي دورة التضامن الإسلامية الرابعة، والمقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد فوزه على نظيره العراق 28-24 اليوم السبت في الدور نصف النهائي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين في صالة Sarhadchi Arena، وتمكن المنتخب التركي من بلوغ النهائي أيضاً بعد تخطيه الجزائر 26-23 .



ليلتقي المنتخب السعودي مع نظيره التركي غداً الأحد عند الساعة 2:45 ظهراً بتوقيت السعودية في نهائي البطولة، ويتطلع أخضر اليد لتعطيل مفاتيح القوة في المنتخب التركي القوي للانتصار وتحقيق الذهب لأول مرة في تاريخه بعد أن حصل على الفضية في الدورة السابقة.



وكان الأخضر قد واصل انتصاراته في البطولة، حيث لم يخسر حتى الآن، إذ فاز على منتخبات الجزائر وأذربيجان وباكستان والعراق، وأيضاً تركيا لم يخسر حتى الآن بعد فوزه على العراق والأردن والمغرب والجزائر.



وكانت مواجهة المنتخب السعودي أمام العراق قد حفلت بالندية والإثارة من الجانبين، ولم يحسمها الأخضر إلا في الأوقات الأخيرة من اللقاء، الذي حضره رئيس الوفد السعودي في دورة التضامن الأمير عبدالحكيم بن مساعد، والذي قدم التهنئة للاعبين بعد الانتصار وشد من أزرهم للحصول على الذهب .