"جوي" تخلف "موبايلي" على قمصان الهلال

الرياض- الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 18:14 pm

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال عصر اليوم السبت إجراءات التوقيع مع خدمة "جوي" للإتصالات؛ لتكون بموجبه الراعي الرسمي لقطاع الاتصالات بالنادي الأزرق؛ وذلك لمدة عامين بدءًا من الموسم المقبل، إضافة الى ظهور شعارها، على صدر قمصان الفريق الأول لكرة القدم، فيما تبقى من مباريات الموسم الرياضي الحالي، حيث مثّل الهلال في التوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن النمر، فيما مثّل "جوي" الرئيس التنفيذي للتسويق المهندس بندر اللحياني.



وجاء اختيار خدمة "جوي" -التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية- من قبل الهلال ؛ كونها الأكثر تقديمًا لخدمة الاتصالات بشكل مرن في السوق السعودي -حاليًا-، حيث ستتيح لجماهير الهلال تصفح تطبيق النادي؛ دون الحاجة إلى بيانات خلوية، إضافةً إلى العديد من الخدمات التي ستقدّمها "جوي"، وستستفيد منها جماهير الهلال.



يذكر أنّ النادي الأزرق يعمل حاليًا على إعادة هيكلة شراكاته الاستراتيجية، وسط تقدم العديد من الشركات الراغبة في توقيع شَراكات مع النادي.