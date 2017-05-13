تدريبات الأخضر تشهد مشاركة العمري

الرياض - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 21:57 pm

شارك اللاعب صالح العمري المنضم حديثاً لمعسكر المنتخب، في تدريبات الأخضر التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملاعب التدريب بنادي الشباب، ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة أستراليا في 8 يوليو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات اللآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب عقبها تمارين اعتيادية، تنوعت بين اللياقية والتكتيكية، تركزت على دقة التمرير وتنفيذ العرضيات المثالية، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

وعلى ذات الصعيد، اكتفى اللاعب فواز القرني بتمارين خاصة في صالة الحديد.