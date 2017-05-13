بهاتريك خربين.. الهلال في نهائي كأس الملك

الرياض - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 22:22 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه مساء اليوم السبت، على ضيفه التعاون بنتيجة 4/3، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات دور نصف النهائي من البطولة.

وتقدم التعاون أولاً عن طريق لاعبه الحسن نداي عند الدقيقة 5، قبل أن يعدل النتيجة لصالح الهلال اللاعب السوري عمر خربين عند الدقيقة 16، ليعود نفس اللاعب ويسجل هدف التقدم للهلال عند الدقيقة 46، فيما استطاع اللاعب سالم الدوسري من تعزيز النتيجة عند الدقيقة 63، قبل أن يقلص اللاعب مدالله العليان النتيجة لصالح التعاون عند الدقيقة 76، ليعود السوري مرة أخرى ليسجل الهدف الرابع للهلال والثالث له في المباراة عند الدقيقة 81، وفي آخر الوقت المضاف بدلاً للضائع سجل لاعب التعاون الحسن نداي الهدف الثالث للفريق ، ليعلن بعده حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الهلال 4/3.



يشار إلى أن النادي الأهلي تأهل إلى نهائي البطولة، بعد تغلبه مساء أمس الجمعة على مضيفه الفيصلي 3/0.