رئيس الهلال: سوف نقاتل ليبقى خربين معنا

الرياض - الرياضية | Saturday, 13 May 2017 - 23:37 pm

عبر الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، عن سعادته بتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن السلام على الملك سلمان شرف كبير، موضحاً أن الهلال سيبحث عن تحقيق البطولة الأغلى.



وشكر الأمير الجماهير الهلالية واللاعبين: "أبارك لجمهور الهلال التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي، وأشكر اللاعبين على ما قدموه اليوم".



وعن الأخبار المتداولة عن طلب العين الإماراتي خدمات إدواردو، علق: "لم يصلنا أي عرض من نادي العين فيما يخص اللاعب إدواردو، ولا فيما يخص تجديد إعارة اللاعب ناصر الشمراني".



وعن المطالبات الجماهيرية ببقاء عمر خربين، أوضح: "نحن بصدد تجهيز خطاب رسمي موجه لنادي الظفرة، لطلب خدمات اللاعب عمر، فهو يريد البقاء ونحن نريده يستمر، وسوف نقاتل من أجل ليبقى في صفوف الهلال".