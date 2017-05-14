التأهيل المهني يختتم معرضه

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 14 May 2017 - 00:00 am

اختتم قسم التأهيل المهني للإناث بحي القدس، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطـقة الرياض مساء أمس معرضه المهني الـرابع الذي أقيم بمركز الملك سلمان الاجتماعي لمدة خمسة أيام بحضور 350 زائرة وبعض الوفود الخارجية.

وأعربت حياة الجريس، مشرفة التأهيل المهني عن سعادتها بهذه المناسبة السنوية التي تتيح للمتدربات فرصة التسويـق لمنتجاتهن من الورش التدريبية، وتعريف المجتمع بقدرتهن على الإنجاز والإبداع، ليصبحن جزءاً فعالاً في المجتمع.