أخضر السنوكر يستعد للآسيوية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 14 May 2017 - 00:00 am

يستعد المنتخب السعودي للسنوكر، للمشاركة في البطولة الآسيوية للسنوكر، والتي ستقام في قيرقستان نهاية الشهر المقبل بإقامة معسكر إعدادي بقيادة أحمد العنزي مدرب المنتخب، وبإشراف مباشر من محمد القازلي رئيس لجنة المنتخبات. ويشارك في المعسكر اللاعبون عمر العجلاني وأحمد عسيري وسليمان المسفر وهاني العويضي وأحمد سرحان.

ويسعى منتخب السنوكر إلى مواصلة إنجازاته الدولية التي كان آخرها اللعب على النهائي في البطولة الآسيوية للسنوكر وتحقيق المركز الثاني عن طريق اللاعب عمر العجلاني.