"مودة" تخرج 45 مستفيدة

الرياض ـ واس | Sunday, 14 May 2017 - 00:00 am

احتفلت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره "مودّة" أمس، بمناسبة تخريج 45 مستفيدة من برنامج "رائدات حرفيات" في إطار برامج خدمة المجتمع وذلك بمقر الجمعية.

واشتمل البرنامج الذي استمر لثلاثة أشهر على العديد من الدورات التدريبية الحرفية في مجال فن الطهي المنزلي وإعداد الأطباق العالمية، والتجميـــل وتصفيــف الشعر وفن الديكوباج وتنسيق الزهور وتغليف الهدايا، إضافة إلى عدد من ورش العمل المتعلقة بإدارة المشاريع الصغيرة، والتسويق الإلكتروني والجودة والإنتاج.

وأوضحت خلود التميمي المدير التنفيذي لجمعية مودة، أن الهدف من برنامـج "رائـــدات حرفيات" إلى مساعـــدة الخريجات لإقامــة مشاريعهن الصغيرة من المنزل، بمشاركة أفراد الأسرة، وإيجاد فرص عمل متنوعة ودخل إضافي.