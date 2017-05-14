وزارة العمل تكرم أبناء الشهداء

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 14 May 2017 - 00:00 am

كرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أبناء عدد من شهداء الواجب والمرابطين على الحدود، على هامش بطولة شهداء الحرس الوطني، المقامة حالياً على ملاعب إدارة الشؤون الرياضية في الحرس الوطني بخشم العان في الرياض.

وذلك في الحفل الذي أقيم في القاعة الرئيسية بحضور العميد دعيرم الشهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مدير إدارة الشؤون الرياضية.

ومثّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف الحربي مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج "خير خلف" الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية.

وأكد العميد دعيرم الشهراني، أن أبناء شهدا الواجب والمرابطين على الحدود يستحقون التكريم الدائم لما قام به آباؤهم في خدمة وحماية الوطن، مقدماً شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على هذا التكريم غير المستغرب.