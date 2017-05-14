نادي الاحتياجات يحتفل بالأبطال

القصيم ـ واس | Sunday, 14 May 2017 - 00:00 am

احـتـفـى نــادي ذوي الاحتـيــاجات الخــاصـة بالقصيم مساء أمس، بفئات النادي الحركية والفـئــــة الذهنيـــــــــة والبصريـة، وذلك بعــد أن حققوا إنجـــازات على مستوى البطولات الجمــاعيـــــة والفردية، ضمن بطولات البرنامج الزمنــي للجنـة البارالمبية لنهائيات المملكــة، حيث تم تحقـيـــق ميداليات ذهبـية وفـضيــة، بالإضافة إلى البرونزية على مستـوى الألعاب الفردية، التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

كما حقق فريق كرة السلة على الكراسي المتحركـة، المركز الثاني لبطولة أنديـة الدرجة الأولى، ليصعـد إلى الدوري الممتاز في الموسـم المقبل، بينما صعد فريق كـرة الهدف للدوري الممـتـاز، بعد أن تصــــدر في التصفـيــات الأوليـــة وحـقـق المركـز الثــانـي في التصفـيــات النهائية، بالإضافة إلى مراكز متـقـدمـة في بطولــة تنس الطـــاولـة ورفع الأثقــال والسباحة إلى جانب ألعاب القـوى المختلفة.