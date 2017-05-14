الاتحاد الآسيوي يطلع على خطط العربية

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 14 May 2017 - 00:00 am

استعرض الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفـة، رئيــس الاتحاد الآسيوي لكرة القـدم، استعدادات الاتحاد العربي لإطلاق النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، التي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سلماــن آل خليفــة، للأمير تركي بن خالد أمس الأول في العاصمة البحرينية المنامة، وتم خلالها استعراض الخطــط والبرامــج المقبلـة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إطار رؤية "آسيا واحـدة.. هدف واحد"، والتي تركــز بصورة أساسية على النهوض بمختلف مقومات كرة القدم الآسيوية.

وبارك رئيــس الاتحـاد الآسيوي للأمير تركي بــن خالد بمناسبة تجديد الثقة به رئيساً للاتحاد العربي لدورة جديدة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، مبيناً أن تلك الثقة تعكس ثقة الأسرة الكرويــة العربيـة بقدرة الأمير تركي على قيـادة الاتحاد العربي نحو المزيد من التقدم والنجاح على مختلـف الأصعدة.

في الوقت الذي أعرب فيه الأمير تركي بن خالد، عن شكره وتقديره إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، كما هنأه بمناسبة نجاح مملكة البحرين في احتضان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القــدم، إلى جانب اجتماعات الاتحادات القارية الأخرى.