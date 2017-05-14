كونتي: لن أرحل عن تشيلسي

الرياضية - رويترز | Sunday, 14 May 2017 - 14:07 pm

يقول انطونيو كونتي مدرب تشيلسي المتوج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يريد البقاء في ستامفورد بريدج وتعزيز وتطوير تشكيلة الفريق استعدادا للموسم المقبل بعد فوزه باللقب في موسمه الأول مع النادي اللندني.



وبينما تقول تقارير إعلامية محلية إن انترناسيونالي الايطالي يسعى للتعاقد مع مدرب ايطاليا ويوفنتوس السابق يؤكد كونتي أن تشكيلة تشيلسي يمكن أن تقدم الكثير بعد أن بدأت تتكيف مع خططه وأساليبه الفنية.



وردا على سؤال عن مستقبله قال كونتي للصحفيين "نعم (سأبقى). وعلينا تحسين أدائنا في الموسم المقبل.



"لابد من تحسين أدائنا في الموسم المقبل والوصول لأفضل الحلول لتحقيق التحسن. نعمل سويا منذ تسعة أشهر فقط."

وأضاف المدرب الايطالي "الآن هم يعرفون أفكاري وأنا أعرف ما يتميز به لاعبو فريقي."



وربما يواجه كونتي صعوبة في الاحتفاظ بأفضل لاعبيه بينما تتحدث تقارير عن انتقال المهاجم دييجو كوستا لأحد أندية الدوري الصيني في حين تتحدث تكهنات أخرى عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع الجناح إيدن هازارد.



وقال كونتي عن ذلك "النادي يود القتال من أجل الفوز بكل منافسة ونحن لدينا نفس الطموح.. في هذا الموسم نحن نحاول الاحتفاظ بأفضل لاعبينا."



ويمكن لتشيلسي حصد الثنائية المحلية عندما يواجه جاره أرسنال في نهائي كأس انجلترا في 27 من مايو أيار الجاري.