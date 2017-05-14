القادسية الكويتي: تلقينا طلباً من اتحاد جدة لتجديد إعارة الأنصاري

الرياض - الرياضية | Sunday, 14 May 2017 - 17:45 pm

أعلن نادي القادسية الكويتي اليوم الأحد، عن تلقيه طلباً من نادي الاتحاد السعودي، لتجديد إعارة المحترف الكويتي فهد الأنصاري المعار من القادسية إلى الاتحاد لموسم آخر.

وأوضح النادي الكويتي أن مجلس إدارته سيدرس الطلب الاتحادي مع اللاعب ووكيله قبل الرد النهائي.

وذكر نادي القادسية عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نادي القادسية يتلقى كتاباً من شقيقه نادي الاتحاد السعودي بشأن تجديد إعارة اللاعب فهد الأنصاري لسنة تعاقدية جديدة، وسيعرض طلب تجديد إعارة اللاعب فهد الانصاري على مجلس الادارة بعد الجلوس والتفاوض مع وكيل اللاعب عبدالله الجاسم".



وكان الأنصاري قد التحق باتحاد جدة في يونيو 2016 إبان فترة رئاسة الراحل أحمد مسعود في صفقة على سبيل الإعارة لموسم واحد.