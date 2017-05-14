الإنضباط تغرم الأهلي والفيصلي وهجر ومدرب الإتحاد

الرياض - الرياضية | Sunday, 14 May 2017 - 18:13 pm

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناديي الأهلي بمبلغ (15.500) ريال والفيصلي بمبلغ (22,500) ريال في قرار غير قابل للاستئناف، وذلك لتأخرهما في المباراة التي جمعتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين في النزول إلى أرضية الملعب للمرة الثانية للأهلي والثالثة للفيصلي في الموسم الحالي، الأمر الذي أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني من المباراة الفريقين.



كما غرمت لجنة الانضباط مدرب فريق الاتحاد خوسيه سييرا بمبلغ (25,000) ريال لإمتناعه الحضور إلى المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، في قرار غير قابل للاستئناف.



وغرمت لجنة الانضباط أيضا نادي هجر بمبلغ (5.000) ريال لحصول ستة من لاعبي الفريق الأول على بطاقات صفراء في المباراة التي أقيمت بين هجر ووج ، ضمن بطولة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، في قرار هو الآخر غير قابل للاستئناف.