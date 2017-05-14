ذهب باكو 2017 لأخضر اليد

باكو - الرياضية | Sunday, 14 May 2017 - 18:39 pm

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد ثاني ذهبية للالعاب الجماعية في تاريخ دورات العاب التضامن الاسلامي بعد نيله ذهبية لعبة كرة اليد في الدورة الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الاذربيجانية باكو بعد فوزه نظيره تركيا 26-21 امس الاحد في نهائي المسابقة وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين في صالة Sarhadchi Arena .





وحقق الأخضر ذهبية الدورة بعد ان واصل انتصاراته بدون خساره في البطولة بفوزه على منتخبات الجزائر و اذربيجان و باكستان و العراق واخيراً تركيا.





وكانت مواجهة المنتخب السعودي امام تركيا قد شهدت تنافساً مثيراً الا ان لاعبو الاخضر استطاعوا توسيع الفارق في الثلث الاخير من الشوط الثاني واحتفل اللاعبون في صالة اللقاء بعد نهاية المباراة، وقدم رئيس الوفد السعودي الأمير عبدالحكيم بن مساعد التهنئة بالذهبية فور نهاية اللقاء وقال :" بالفعل الاتحاد السعودي هو الاتحاد الذهبي واللاعبون الذهبيون اسعدتونا واستعدتوا الشعب السعودي فشكراً لكم والف الف مبروك ".





وقفز ترتيب السعودية للمركز الـ11 في لائحة ترتيب الميداليات بعد ذهبية اليد وبرونزية رفع الاثقال التي حققها الرباع فيصل السلمي