باكو 2017: برونزية سعودية للسلمي في رفع الأثقال

باكو - الرياضية | Sunday, 14 May 2017 - 17:23 pm

حقق فيصل السلمي الرباع السعودي، أولى الميداليات السعودية وللعبة رفع الأثقال في دورة التضامن الإسلامي والمقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك عندما استطاع من انتزاع المركز الثالث وتحقيقه الميدالية البرونزية في منافسات وزن ٦٢ كجم محققاً 266 نقطة كمجموع للخطف والنتر.



و شهدت منافسات الوزن ٦٢ كجم، منافسة كبيرة بين الرباعين، أصحاب المراكز الأولى والذي لهم باع طويل في منافسات هذا الوزن، حيث تمكن الأندونيسي إيروان ايكو بعد تحقيقه مجموع 290 نقطة من تحقيق الميدالية الذهبية، فيما أحرز المصري الميدالية الفضية بمجموعة 275، فيما تمكن السعودي فيصل السلمي ( ١٩ سنة ) من خطف الميدالية البرونزية حينما تمكن من تسجيل أرقام قياسية على المستوى الشخصي له بعد تمكنه من رفع 120 كجم في لعبة الخطف، و 146 كجم في لعبة النتر.



من جهته عبر فيصل السلمي الرباع السعودي الناشئ عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز، على الرغم من صغر سنه مقارنة ببقية المشاركين معه في المنافسة، شاكراً جميع من وقف معه خلال الفترة الماضية من جهاز فني وإداري على مستوى النادي والمنتخب، وكذلك مجلس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على مجهوداتهم في توفير كافة الامكانيات وتذليل العقبات لهم كرباعين من أجل تحقيق الإنجازات باسم الوطن.



ووعد السلمي ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل زيادة الأداء والوصول الى الأرقام التي بإمكانها أن تضيف الانجازات باسم المملكة في البطولات القارية والدولية القادمة.