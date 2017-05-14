العروبة ينجو من “فيفا”

عرعر ـ أنور قمقوم | Monday, 15 May 2017 - 01:01 am

أسدلت إدارة نادي العروبة الستار على قضية الكاميروني تشارلز إيدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي سابقًا، وهي القضية التي كانت تهدد الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بحسم نقاط من رصيده في دوري الأولى، بعد شكوى تقدم بها اللاعب مطالبًا بمستحقاته المالية، رفعها إلى "فيفا". من جانبه، أشار لـ"الرياضية"، عبد العزيز الرويلي عضو مجلس إدارة العروبة، إلى أن اللاعب سبق أن رفع قضية للـ"فيفا"، يطالب بمستحقات سابقة، وقد صدر حكم بإنهاء كافة الأمور المتعلقة باللاعب مع النادي، وتسوية الخلاف بين الطرفين قبل تاريخ 20 إبريل الماضي، أو سيتم حسم 6 نقاط من العروبة، وتم تسوية الأمور.