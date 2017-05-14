اليوم.. تتحدد مشاركة السومة في النهائي

جدة ـ أحمد اللوقان | Monday, 15 May 2017 - 00:59 am

لم يتحدد حتى الآن إمكانية مشاركة السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، مع فريقه أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولزم اللاعب حجرة العلاج الطبيعي في النادي، ولم يشارك في التدريبات أمس.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر قريبة، أن الجهاز الفني في الفريق بقيادة السويسري جروس، طالب الجهاز الطبي بضرورة تجهيز السومة، من أجل مشاركته في المباراة الختامية، وينتظر أن يتم تحديد إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها، من خلال تدريب اليوم الإثنين.